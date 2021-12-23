Евросоюз призвал Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста

Виктор Медведчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы стран Евросоюза призвали президента Украины Владимира Зеленского освободить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука из-под домашнего ареста и отменить санкции против оппозиционных СМИ. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на свои источники.

"Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против "Страны" и трех оппозиционных телеканалов, закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить", - пишет интернет-издание.

По информации журналистов, требования были озвучены конфиденциально. Ожидается, что меры помогут улучшить отношения с Россией.

Напомним, 13 мая киевский суд поместил Медведчука под домашний арест по делу о государственной измене. Лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь", обвиняют в госизмене и расхищении природных богатств в Крыму.

Сам депутат украинской Верховной рады назвал все обвинения в свой адрес со стороны Службы безопасности Украины "политической расправой".

Как сообщал сайт kp.ru, позже политик выиграл суд у советника главы министерства внутренних дел Незалежной Зоряна Шкиряка относительно защиты чести и достоинства, а также обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на политическое преследование со стороны Украины, сообщив о нарушении своих прав.