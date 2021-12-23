Путин заявил о сокращении продолжительности жизни в России из-за пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжительность жизни в России сократилась в связи с пандемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. Это фактор, который не может беспокоить, отметил он.

"Есть вещи которые не могут нас не беспокоит - это продолжительность жизни. Сейчас 70,1 года - сократилась. И это одно из негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции", - сказал глава государства на ежегодной пресс-конференции.

В этой связи, отметил российский лидер, обостряется одна проблема демографии. В работоспособном возрасте сейчас в России 81 миллион человек, сказал он. Как зявил президент, 146 миллионов населения для такой огромной страны "совершенно недостаточно".

Как писал сайт kp.ru, ранее президент назвал демографическую проблему одной из главных для страны. По его мнению, в целом стране «удалось сдвинуть камень с мертвой точки», однако ощущается нехватка рабочих рук.

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