Путин заявил о росте социальных расходов государства

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расходы бюджета России на социальные нужды растут, а не уменьшаются, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

"Если посмотреть расходы на здравоохранение и социалку. По здравоохранению - где-то 1,5-1,7 трлн на здравоохранения. Рост - очевидный. Мы планировали где-то 3,6 трлн из двух источников, федерального бюджета, в следующем году запланировали - 4 трлн, и это объективные цифры", - констатировал президент.

Глава государства подчеркнул, что бюджет страны социально ориентированный.

Путин также отметил, что выделенные из бюджета средства во время пандемии были нацелены на поддержку пострадавших отраслей экономики, сохранение рабочих мест, поддержку рабочих, детей, молодых детей с семьями, и это все социальные расходы.

Как ранее писал сайт kp.ru, рост ВВП России по итогам 2021 года составит 4,5%.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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