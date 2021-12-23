Путин перечислил три драйвера роста российской экономики

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конфренции перечислил три драйвера роста российской экономики. По словам российского лидера, это сбережение народа, развитие инфраструктуры и рост производительности труда.

- Целый набор программ, у нас они все сверстаны. Ресурсы для работы предусмотрены и выделяются ритмично, они у нас есть, — сказал глава государства.

При этом Путин отметил важность грамотной организации работы в этом направлении.

Напомним, 23 декабря в 12:00 по московскому времени началась традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году мероприятие состоится в московском Манеже. Свободной аккредитации не будет, на пресс-конференции смогут присутствовать 506 представителей СМИ. При этом администрация президента сама позвала часть журналистов, среди которых работники федеральных, региональных и зарубежных медиа.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.