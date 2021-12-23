Путин назвал повышение ключевой ставки необходимой мерой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Повышение ключевой ставки Банком России вызывает недовольство у многих жителей страны, однако это необходимая мера, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Я знаю неудовлетворенность от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции. И это серьезный вызов», – сказал глава государства.

Центральный банк проводит независимую политику, которую можно оценить положительно, отметил Путин.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 17 декабря, Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт до 8,5%. Это седьмое подряд повышение ставки с марта 2021 года. Таким образом ставка стала максимальной с сентября-октября 2017 года.

Незадолго до этого глава Сбербанка Герман Греф назвал ключевую ставку Банка России недостаточно высокой для текущего уровня инфляции, предположив, что регулятор продолжит повышать ее. Председатель ЦБ РФ России Эльвира Набиуллина отмечала, что ключевую ставку не могут держать низкой из-за роста цен, и говорила о повышении, подчеркивая, что возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6% произойдет не раньше середины 2023 года.

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