Путин заявил, что внешняя политика отражается на макроэкономике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внешняя политика отражается на макроэкономике. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

Российский лидер отметил, что причиной большой инфляции во многих ведущих экономиках мира стало решение пойти на смягчение макроэкономической политики и значительно увеличить «работу печатных станков».

«Это очевидные вещи. И это привело к большой инфляции ведущих экономик. Дефициты бюджетов растут, во всех ведущих странах - в Штатах чуть побольше. Но очень существенно и для них не свойственно», - заявил глава государства, отметив, что в США инфляция в три раза превысила целевой показатель.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей большой пресс-конференции Путин также заявил, что российская экономика оказалась более готовой к пандемии, чем у других стран

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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