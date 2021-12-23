Путин заявил, что в основном малый бизнес страдает от пандемии

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в основном страдает малый бизнес.

- Малый бизнес в основном и страдает. Хотя есть негативы в работе крупных предприятий. Всем ведущим отраслям выработали поддержку. Ряд мер пошли на пользу, — сказал российский лидер.

По его словам, крупные предприятия отработали без сбоя и даже нарастили производство. Президент добавил, что россияне с пониманием относятся к поддержке бизнеса. Он указал на эффективность мер поддержке. Путин заявил, что экономика России меньше всего просела из-за пандемии коронавирусной инфекции и быстрее вышла из кризиса, если сравнивать с другими государствами.

Напомним, 23 декабря в 12:00 по московскому времени началась традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году мероприятие проходит в московском Манеже. Свободной аккредитации нет, на пресс-конференции присутствуют 506 представителей СМИ. При этом администрация президента сама позвала часть журналистов, среди которых работники федеральных, региональных и зарубежных медиа.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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