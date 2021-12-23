Путин заявил о кратном увеличении помощи регионам

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощь российским регионам во время пандемии коронавируса в России кратно увеличилась, и это дало необходимый результат, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

"В целом, руководители регионов проявили себя ответственно. Правительство всегда поддерживало, - подчеркнул российский лидер. - Помощь регионам кратно увеличилась. Взаимодействие это и дало нужный результат."

Путин уточнил, что Россия - одна из первых стран, где регионам делегировали больше полномочий в борьбе с пандемией, так как ситуация в разных регионах отличается. Затем по этому пути пошли многие другие государства, уточнил российский лидер.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

Как ранее писал сайт kp.ru, Путин отметил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в основном страдает малый бизнес.

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