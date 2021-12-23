Путин рассказал, в каком городе хотел бы жить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, рассказал, какой город он выбрал бы для жизни, напомнив, что Санкт-Петербург является его родным городом.

«Почему вы исключили Москву и Петербург? Тоже города России. Петербург мой родной город, поэтому я подумал о нем, конечно», - заявил российский лидер, отметив, что малые и большие города страны также «развиваются энергично».

Путин также отметил, что у нас на юге очень хорошо развивается города, указав на Краснодар и Крым.

«Подумал о Петербурге как о моем родном городе. У нас и на юге развивается все - Краснодар, Крым, прибрежная зона ... Мне кажется у нас много мест красивых, достойных», - заявил глава государства.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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