Путин: Чтобы окружить такую страну как наша – это сложная задача Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россию вряд ли смогут окружить военными базами, поскольку она имеет слишком большую территорию, заявил президент России Владимир Путина на ежегодной пресс-конференции.

«Базы кругом – на востоке, на юге новые системы вооружений, на западе тем более. Но так чтобы окружить Россию с ее территорией – это сложная задача, хотя современные средства позволяют думать об этом», – сказал глава государства, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» Александра Гамова.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Путин предвидел попытки американцев разместить базы НАТО в Центральной Азии и во время встречи в Женеве предостерегал лидера США Джо Байдена от этих шагов. Несмотря на это, американцы контактировали по этому вопросу с Киргизией, Пакистаном и Узбекистаном, но во всех случаях получили уверенные отказы.

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