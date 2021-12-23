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Здоровье23 декабря 2021 10:05

Путин не считает нужным вводить штрафы за отказ от вакцинации

Путин о штрафах за отказ от вакцинации: "Начнешь давить, сразу появятся способы обойти"
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин не считает нужным вводить штрафы за отказ от вакцинации

Путин не считает нужным вводить штрафы за отказ от вакцинации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, раскритиковал идею вводить штраф за отказ от вакцинации от коронавируса, отметив, что такие действия приведут к обратному эффекту.

«Я думаю, что нет: начнешь давить, сразу появятся способы обойти», - заявил российский лидер, отвечая на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации.

Российский лидер также указал на том, что в Германии усилили ответственность, однако уровень вакцинации все равно низкий. «А чего толку-то?», - отметил он.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучает иностранный опыт в сфере применения штрафов за отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции. По ее словам, методы, практикующиеся в других странах, могут быть введены и в России, если они окажутся эффективными и применимыми.

При этом ранее, как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил возможность введения в России таких же штрафов и тюремного заключения за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции как в Австрии.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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