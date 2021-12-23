Путин о вакцинации: "В советское время никто не спрашивал: Шлеп-шлеп-шлеп и все"

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста "Комсомольской правды" Александра Гамова о смертности от коронавируса, вспомнил, что в советское время мнение населения о прививках никто не спрашивал.

"Нужно просто доводить цифры до людей. В советское время никто никого не спрашивал. Шлеп-шлеп-шлеп и все, - отметил президент. - Сегодня сторонники такого подхода в первых рядах. Но это нечестный подход".

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста "Комсомольской правды" Александра Гамова о смертности от коронавируса, вспомнил, что в советское время мнение населения о прививках никто не спрашивал.

Глава государства уточнил, что не является сторонником такого подхода. По его словам, необходимо убеждать население, приводя конкретные факты статистики, которых уже накопилось более, чем достаточно.

Президент подчеркнул, что не является сторонником принуждения к вакцинации

"Вот в Германии усилили ответственность. Но уровень вакцинации все равно низкий. А чего толку-то?", - констатировал Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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