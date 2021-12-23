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Политика23 декабря 2021 10:16

Путин: Я лично уговаривал Порошенко – только не военная операция в Донбассе

Киев может готовить новую военное вторжение в ДНР и ЛНР, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин заявил, что лично уговаривал Порошенко не начинать военную операцию в Донбассе

Путин заявил, что лично уговаривал Порошенко не начинать военную операцию в Донбассе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин прокомментировал события, предшествовавшие военному конфликту на юго-востоке Украины. По словам главы государства, он лично просил бывшего лидера Украины Петра Порошенко не начинать военную операцию в Донбассе.

«Дважды предприняли попытку украинские власти решить вопрос в Донбассе. Хотя я лично уговаривал Порошенко – только не военная операция! Результат – окружения, потери», – сказал Путин.

По мнению главы государства, Киев может готовить новую военную операцию на юго-востоке Украины. Как подчеркнул политик, Москва не может не реагировать, поэтому вынуждена постоянно думать о своей безопасности. Единственный способ урегулировать конфликт – соблюдать Минские соглашения, добавил президент.

Напомним, военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда украинские власти провели силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объявивших независимость от Украины после госпереворота.

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