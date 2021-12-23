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Политика23 декабря 2021 10:20

Путин заявил, что США готовы к переговорам с Россией о гарантиях безопасности

РФ не хочет военного конфликта, отметил российский лидер
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конфренции сообщил, что Соединенные Штаты Америки готовы к переговорам с РФ по гарантиям безопасности.

Он напомнил, что Россия потребовала от НАТО не продвигаться на восток. Путин уточнил, что РФ не хочет военного конфликта.

- Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. Но в целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры говорят, что они готовы к переговорам. Представители - назначены, — сообщил российский лидер.

Напомним, 23 декабря в 12:00 по московскому времени началась традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году мероприятие проходит в московском Манеже. Свободной аккредитации нет, на пресс-конференции присутствуют 506 представителей СМИ.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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