Путин: Как мы могли отказать Севастополю и Крыму взять их под свое крыло?

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал, что до государственного переворота на Украине в 2014 году не было никаких планов относительно Крыма. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

Глава государства напомнил, что свергнутый президент Виктор Янукович готов был согласиться на мирные преобразования, которых требовали, но все равно грянул кровавый госпереворот.

"После этого возник Крым. Как могли отказать Севастополю и Крыму взять их под свое крыло?", - подчеркнул Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

Напомним, по результатам референдума в марте 2014 года Крым вошел в состав России. Однако власти Украины и большая часть стран Запада не приняли российский статус полуострова.

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