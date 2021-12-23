Путин заявил, что они с Си Цзиньпином общаются как друзья

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил, что с главой КНР Си Цзиньпином он всегда общается как с другом, а сам Китай российский лидер назвал номером один среди партнеров Москвы.

«Здесь нет никакого скрытого смысла. Отношения между Китаем и Россией сложились так, как я охарактеризовал. Мы с Си Цзиньпином всегда обращаемся как друзья друг к другу. И так и есть», - заявил глава государства, отметив, что «личные отношения помогают с выстраиванием деловых отношений».

Путин также заявил, что товарооборот между странами превысил допандемийный уровень, и что работа продолжается по разным направлениям. Российский лидер указал на сотрудничество в сфере безопасности, разработку высокотехнологичных видов вооружений. «Мы работает в космосе и сфере авиации - по самолетам и вертолетам. Развиваемся сотрудничество по вооруженным силам», - добавил он.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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