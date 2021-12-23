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Политика23 декабря 2021 10:31

Путин заявил, что "дети всегда лучше и умнее родителей"

Человечество постоянно развивается, отметил глава государства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил о постоянном развитии человечества. По его словам, "дети всегда лучше и умнее родителей".

- Человечество всегда развивается. И дети всегда лучше и умнее родителей. Способы передачи информации улучшаются. Человек не только бегает быстрее, но и думает быстрее и креативнее, — сказал глава государства.

Путин считает, что создаваемый в Сети контент должен развивать молодых людей. Кроме того, у несовершеннолетних не должно быть зависимости от Интернета для полноценной жизни.

Напомним, 23 декабря в 12:00 по московскому времени началась традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году мероприятие проходит в московском Манеже. На пресс-конференции присутствуют 506 представителей СМИ.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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