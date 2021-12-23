Путин: в России предотвращено 127 возможных нападений на учебные заведения

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года ответил на вопрос о мерах защиты детей от информации, которая может нанести вред.

"Это одна из проблем не только России, - отметил Путин. - Ведь практически во всех странах обсуждают этот вопрос".

По словам президента, только за последнее время в стране предотвратили 127 возможных попыток нападения на учебные заведения

"100 с лишним случаев возможных серьезных преступлений в учебных заведений. 100 с лишним! Поток идет. 127, по моему. Отсюда и требование о так называемом "приземлении" платформ", - аргументировал президент.

По его словам в связи с этим все в интернете "должно подчиняться общим юридическим и моральным правилам бытия". Но свободу подавлять нельзя, уточнил глава государства.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все вопросы и ответы на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2021: полная стенограмма

Публикуем дословную стенограмму всех вопросов и ответов на большой пресс-конференции Владимира Путина (подробности)