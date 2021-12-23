Путин: Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил, что Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к российским границам.

Российский лидер задался вопросом, как бы Вашингтон отнесся к ракетам на американской границе с Канадой или Мексикой.

«А что, разве не было территориальных вопросов? А кому Калифорния принадлежала, а Техас? Никто не вспоминает. Забыли что ли? Затихли. Замечательно. И мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал? Ленин Владимир Ильич», - отметил глава государства.

Как напомнил Путин, Москва дала четко понять, что движение НАТО на Восток неприемлемо. «Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. Разве это какое-то избыточное требование, не ставить никаких ударных систем у нашего дома?», - заявил он.

Напомним, 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Было подготовлено два документа, основными положениями одного из них стало исключение продвижения Североатлантического альянса на Восток и присоединение к нему Украины.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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