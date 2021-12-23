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Здоровье23 декабря 2021 10:46

Путин сообщил, что люди после коронавируса очень нуждаются в восстановлении

РФ эффективно справляется с вызовами пандемии, отметил глава государства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции сообщил, что переболевшие коронавирусной инфекцией люди очень нуждаются в восстановлении.

По словам главы государства, Россия эффективно справляется с вызовами пандемии коронавируса. Это касается как профилактики, так и восстановления граждан после пандемии.

- Люди после ковида очень нуждаются в восстановлении. Ковид бьет по всем системам организма. И мозг может быть поражен, — отметил российский лидер.

Ранее Владимир Путин сообщил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в стране достиг 59,4%. Около 70 миллионов россиян сделали две прививки, уточнил он. Глава государства назвал эти показатели недостаточными, указав на необходимость достигнуть 80%. Он привел в пример другие страны, где заявляют об уровне иммунитета в 90-95%.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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