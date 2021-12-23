Путин оценил мусорную реформу в России

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции оценил работу по реализации мусорной реформы в стране.

- В целом мусорная реформа, несмотря на все сложности, двигается. Одна из ключевых задач была создание операторов - они сейчас созданы практически во всех регионах. Количество площадок в разы увеличилось, — заявил российский лидер.

Он уточнил, что реализация реформы опережает план на 40%, что выше запланированных показателей.

Напомним, 23 декабря в 12:00 по московскому времени началась традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году мероприятие проходит в московском Манеже. На пресс-конференции присутствуют 506 представителей СМИ. При этом администрация президента сама позвала часть журналистов, среди которых работники федеральных, региональных и зарубежных медиа.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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