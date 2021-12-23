Путин заподозрил, что российский газ идет на Украину через Польшу

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил, что российский газ может идти на Украину через Польшу.

«У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину», - заявил российский лидер, посоветовав, потребителям в Европе «знать, что происходит на самом деле, и может быть обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию».

Как писал сайт kp.ru, российский лидер в своей пресс-конференции заявил, что «Газпром» поставляет весь объем газа, который запрашивают контрагенты по контрактам. По его словам, все обвинения в адрес компании являются попытками переставить все «с ног на голову». Глава государства также отметил, что никто ничего не захватывает, а Россия не единственный поставщик газа на рынке. Путин заявил, что возникший дефицит газа действительно проблема.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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