В России расследуются 17 уголовных дел в связи с пытками в местах лишения свободы

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, прокомментировал проблему пыток в колониях, отметив, что это проблема не только России.

«Если вы посмотрите на другие страны, увидите - там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в Штатах найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира», - заявил глава государства.

Путин призвал опираться прежде всего на данные следствия.

«17 уголовных дел возбуждено, и они расследуются. Там уже свыше десятка уволенных», - сообщил глава государства, отметив, что в данном случае нет ни одного заинтересованного в деле следователя, и именно поэтом решили разделить Следственный комитет и прокуратуру.

«Нужно опираться на полноценное расследование. Доводить дело до конца, чтобы всем было понятно - наказания за эти нарушения неизбежны», - добавил российский лидер.

Напомним, в понедельник, 20 декабря, в Государственную думу РФ внесли проект закона о расширении понятия «пытки» и усилении наказания за их применение. Согласно документу, сотрудники правоохранительных органов, в том числе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), будут нести ответственность по статье о «Принуждение к даче показаний».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все вопросы и ответы на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2021: полная стенограмма

Публикуем дословную стенограмму всех вопросов и ответов на большой пресс-конференции Владимира Путина (подробности)