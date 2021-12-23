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Политика23 декабря 2021 11:14

Путин: Будущее Донбасса должны определить люди, которые там живут

РФ готова выступить посредником для создания лучших условий жизни для этих людей, отметил глава государства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что будущее Донбасса должны определить его жители.

- Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. По-другому быть не может. Мы видим свою роль, чтобы быть посредниками для создания лучших условий для людей, которые там живут, — сказал российский лидер.

Глава государства уточнил, что в Минских соглашениях РФ является посредником, но другие страны пытаются выставить Россию стороной конфликта. Москва не согласна с подобными заявлениями, добавил он.

Путин напомнил, что Минские соглашения нужны, чтобы остановить огонь в регионе, но Киев возобновил обстрелы. Российский лидер призвал спросить власти Украины, зачем они это сделали.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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