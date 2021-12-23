Путин: Будущее Донбасса должны определить люди, которые там живут

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что будущее Донбасса должны определить его жители.

- Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. По-другому быть не может. Мы видим свою роль, чтобы быть посредниками для создания лучших условий для людей, которые там живут, — сказал российский лидер.

Глава государства уточнил, что в Минских соглашениях РФ является посредником, но другие страны пытаются выставить Россию стороной конфликта. Москва не согласна с подобными заявлениями, добавил он.

Путин напомнил, что Минские соглашения нужны, чтобы остановить огонь в регионе, но Киев возобновил обстрелы. Российский лидер призвал спросить власти Украины, зачем они это сделали.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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