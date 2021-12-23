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Политика23 декабря 2021 11:16

Путин прокомментировал расследование убийств Политковской и Немцова

Президент пообещал найти заказчиков преступлений
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Путин прокомментировал расследование убийств Политковской и Немцова

Путин прокомментировал расследование убийств Политковской и Немцова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил, что если за убийство Немцова и Политковской действительно стоят заказчики, о которых не знаю, то их будут искать.

«Если действительно за этим стоят заказчики, которых мы не знаем - будем искать», - сказал российский лидер, комментируя убийство Немцова и Политковской.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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