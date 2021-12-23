Путин заявил, что выстроить отношения с Украиной сейчас невозможно
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Выстроить добрососедские отношения с Украиной при сегодняшней киевской власти невозможно, считает президент России Владимир Путин.
«Мы хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной. Любой ценой, можно сказать. Но как это сделать сейчас? Практически невозможно», – сказал политик на ежегодной пресс-конференции.
Как отметил глава государства, президент Украины, придя к власти, не стал отвечать требованиям украинского народа, попав вместо этого под влияние националистических радикальных элементов. Также он заявил, что на Украине уничтожают тех политиков, которые хотят выстраивать отношения с Россией.
Напомним, в ходе пресс-конференции Путин сообщил, что лично просил бывшего украинского президента Петра Порошенко не начинать военные действия в Донбассе.
Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Украина для России на данном этапе полностью потеряна в качестве партнера, однако как братский народ никогда не потеряется.
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