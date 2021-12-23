Путин пристыдил украинских военных за стрельбу по Донбассу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, обратил внимание на то, что украинские военные стреляют по своим гражданам в Донбассе.

«Спросите это у руководства Украины. Как они отдают приказы стрелять по Донбассу в ежедневном режиме? У нас же были договоренности о том, что приказ на ответный огонь может отдать только вышестоящий руководитель, вплоть до министерства», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что для прекращения таких перестрелок были приняты Минские соглашения. «Киевские власти отменили решение, и все возобновилось. Спросите, зачем они это сделали?», - отметил глава государства.

Напомним, в минувшую субботу, 18 декабря, в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что со стороны Украины произошел обстрел территории Луганской народной республики (ЛНР) после 15 дней тишины. Позже в Народной милиции непризнанной республики заявили, что они открыли ответный огонь по украинским позициям в Донбассе после гибели ополченца.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все вопросы и ответы на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2021: полная стенограмма

Публикуем дословную стенограмму всех вопросов и ответов на большой пресс-конференции Владимира Путина (подробности)