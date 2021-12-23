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Политика23 декабря 2021 11:27

Путин пристыдил украинских военных за стрельбу по Донбассу

Президент отметил, что для прекращения таких перестрелок были приняты Минские соглашения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин пристыдил украинских военных за стрельбу по Донбассу

Путин пристыдил украинских военных за стрельбу по Донбассу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, обратил внимание на то, что украинские военные стреляют по своим гражданам в Донбассе.

«Спросите это у руководства Украины. Как они отдают приказы стрелять по Донбассу в ежедневном режиме? У нас же были договоренности о том, что приказ на ответный огонь может отдать только вышестоящий руководитель, вплоть до министерства», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что для прекращения таких перестрелок были приняты Минские соглашения. «Киевские власти отменили решение, и все возобновилось. Спросите, зачем они это сделали?», - отметил глава государства.

Напомним, в минувшую субботу, 18 декабря, в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что со стороны Украины произошел обстрел территории Луганской народной республики (ЛНР) после 15 дней тишины. Позже в Народной милиции непризнанной республики заявили, что они открыли ответный огонь по украинским позициям в Донбассе после гибели ополченца.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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