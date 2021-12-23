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Политика23 декабря 2021 11:39

Путин: Мы должны вытащить людей из трущоб

Сейчас готовится продолжение программы по переселению граждан из аварийного жилья, сообщил президент России
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос о переселении граждан из аварийного жилья.

- Мы должны вытащить людей из этой ситуации, из этих трущоб, — сказал российский лидер.

Путин призвал учитывать финансовые возможности отдельных регионов. При этом глава государства отметил, что "людям по сути все равно" на взаимоотношения российского Минфина с региональными властями, так как им необходимо решить проблему с аварийным жильем.

- Эта проблема существует и мы с ней разбираемся, — отметил глава государства.

По его словам, сейчас готовится продолжение программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Ранее Путин оценил работу по реализации мусорной реформы в стране. По его словам, реформа "двигается". Президент России уточнил, что реализация реформы опережает план на 40%, что выше запланированных показателей.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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