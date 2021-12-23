Ингосстрах застраховал сотрудников одного из ведущих театров России

Компания «Ингосстрах» подписала договор добровольного медицинского страхования для сотрудников БДТ им. Товстоногова - одного из ведущих театров России и Санкт-Петербурга. Клиенты застрахованы по программам «Экстренная стационарная помощь» и «Экстренная стационарная помощь на территории России».

- Это наш первый опыт сотрудничества с Большим драматическим театром, и я очень рад, что «Ингосстрах» теперь может предоставлять услуги по добровольному медицинскому страхованию сотрудникам театра. Наша компания очень ответственно относится к клиентам, и поэтому мы постоянно совершенствуем программы, в том числе, и добровольное медицинское страхование, - заявил Владимир Храбрых, директор филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге.

Напомним, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова основан в 1919 году. Одним из создателей театра был поэт Александр Блок. В современном репертуаре БДТ — постановки ведущих российских и европейских режиссеров (Андрей Могучий, Ян Фабр, Люк Персеваль, Томи Янежич, Константин Богомолов, Андрий Жолдак, Виктор Рыжаков, Иван Вырыпаев), а также спектакли по произведениям современных драматургов.