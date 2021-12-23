Путин рассказал о развитии территорий, выделяемых многодетным семья

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, рассказал о развитии территорий, выделяемых многодетным семьям.

Как отметил российский лидер, средства выделяются, и выделенные деньги необходимо «вписать» в соответствующие проекты, «состыковать» проблемы с планами развития. Глава государства рассказал, что на развитие инфраструктуры выделено 500 млрд рублей, а на нацпроекты - 460 млрд.

«Эти 500 миллиардов на развитие инфраструктуры, плюс еще 460 по нацпроектам - их нужно так настроить, чтобы не просто так деньги осваивали, а чтобы решали проблемы многодетных семей» – заявил глава государства.

Напомним, ранее в Госдуме предложили оформлять трудовой стаж многодетным, которые ведут домашнее хозяйство, а так же выплачивать им минимальную заработную плату по региону.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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