Путин заявил об отсутствии планов объявить Байкал федеральной территорией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никакие планы объявить Байкал федеральной территорией не обсуждались. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

«Что касается Байкала, то мне неизвестно об этом, о том, что даже обсуждается такой вопрос о том, что Байкал должен стать федеральной территорией», - заявил глава государства.

Журналистка из города Улан-Удэ Республики Бурятия сообщила российскому лидеру об обсуждении вопроса признать Байкал особой федеральной территорией. Как отметила журналист, местные жители обеспокоены возможными проблемами с доступностью озера.

Российский лидер заявил, что не знал об подобных обсуждениях предположив, что, возможно, в данном случае речь шла о выделении дополнительных ресурсов для поддержания уникальной экосистемы озера.

«Хочу подчеркнуть, если те, кто у Байкала проживает, хоть в чем-то сомневается, не должно быть никаких опасений, что это произойдет. Вопрос может быть поставлен только в одной плоскости - помочь сохранению уникальной экосистемы Байкала и людям», - отметил он.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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