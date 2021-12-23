Путин назвал долги Роснано непростой проблемой

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции назвал долги Роснано непростой проблемой.

- Это непростая проблема. По-разному оценивается все. К работе приступило новое руководство, у них есть картбланш, чтобы оценить ситуацию в компании и изучить проблемы. Есть большой объем гарантий, — сказал российский лидер.

По словам главы государства, из-за этого часть проектов компании так и остались нереализованными. При этом он отметил, что недавно организация погасила часть обязательств из собственных средств.

Напомним, Банк России приостанавливал торги облигациями компании Роснано после того, как появилась информация о возможной реструктуризации ее долга. ЦБ получил информацию о том, что Роснано обсуждает с некоторыми кредиторами варианты реструктуризации долга. На этом фоне Центробанк решил приостановить торги облигациями госкомпании, чтобы «не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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