Путин поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка в республике.

«Я очень благодарен за меры по поддержанию русского языка. Это же русскоговорящая страна в прямом смысле этого слова», – заявил глава государства во время ежегодной пресс-конференции.

Также политик отметил, что Казахстан должен не просто быть площадкой для запуска ракет, но и принимать более широкое участие в ракетно-космической отрасли. Варианты расширения сотрудничества с Нур-Султаном сейчас рассматриваются, сказал Путин.

Как сообщил российский лидер, военные оборудование и техника поставляются в Казахстан по внутрироссийским ценам. Он выразил надежду, что уровень сотрудничества между странами сохранится.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что препятствовать использованию русского языка в республике недопустимо. Как отметил глава государства, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, русский язык имеет в стране официальный статус.

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