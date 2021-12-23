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Политика23 декабря 2021 12:06

Путин поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка

Глава государства отметил высокий уровень сотрдуничества между странами
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Путин поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка

Путин поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка в республике.

«Я очень благодарен за меры по поддержанию русского языка. Это же русскоговорящая страна в прямом смысле этого слова», – заявил глава государства во время ежегодной пресс-конференции.

Также политик отметил, что Казахстан должен не просто быть площадкой для запуска ракет, но и принимать более широкое участие в ракетно-космической отрасли. Варианты расширения сотрудничества с Нур-Султаном сейчас рассматриваются, сказал Путин.

Как сообщил российский лидер, военные оборудование и техника поставляются в Казахстан по внутрироссийским ценам. Он выразил надежду, что уровень сотрудничества между странами сохранится.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что препятствовать использованию русского языка в республике недопустимо. Как отметил глава государства, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, русский язык имеет в стране официальный статус.

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