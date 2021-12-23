Путин обещал проверить сбои в отопительном сезоне

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, прокомментировал проблему сбоев в отопительном сезоне. Как отметил глава государства, возникновение таких вопросов - упущение регионов.

По словам Путина, цены на уголь остаются высокими, но чтобы нивелировать их, есть субсидии. И ими необходимо пользоваться на региональном уровне.

"Мы ведь не случайно внесли изменения в конституцию. Все уровни власти являются единой системой. То что муниципалитету не хватило - не отговорки для регионов. Они должны реагировать. Нужно было обеспечить объемы необходимые для осенне-зимнего максимума. Это просто упущение муниципалитетов и регионов", - заявил глава государства.

Как отметил Путин, в ходе подготовки к отопительному сезону все руководители и регионального, и федерального уровней заявили, что страна готова к нему. Президент пообещал проверить, так ли это на самом деле.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции назвал долги Роснано непростой проблемой. По его словам, решением вопросов сейчас занимается новое руководство компании.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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