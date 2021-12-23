Путин ответил анекдотом на вопрос, почему не взял Мишустина на охоту

Путин ответил, почему не взял Мишустина на охоту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не взял на охоту премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По словам российского лидера, если бы глава правительства отправлялся в отпуск вместе с президентом, в стране возник бы дефицит управленческих кадров.

«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой...Помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется?» Поэтому когда Михаил Владимирович уезжает, отдыхает, то звонит, ставит меня в известность. Он всегда на связи», – сказал глава государства во время Большой пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре этого года Путин и министр обороны России Сергей Шойгу провели трехдневный отпуск в тайге. Где конкретно отдыхал глава страны, неизвестно, однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался только, что это была Сибирь.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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