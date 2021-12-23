Путин: Золотой фонд России - это сибиряки

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, назвал золотым фондом страны сибиряков.

Российский лидер рассказал, почему едет отдыхать в Сибирь, отметив, что часть его жизни проходит там. «Что касается в Сибирь, то это, знаете, для меня это часть моей жизни. Вот, в Сибири мне нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди. Реально! Золотой фонд России - это сибиряки», - заявил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, президент России также прокомментировал вопрос о министрах любимчиках, и почему не брал с собой на охоту премьер-министра России Михаила Мишустина. Глава государства заявил, что если еще и Мишустина будут брать с собой, "кто работать то будет".

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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