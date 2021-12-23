Путин заявил, что Запад плевать хотел на интересы крымчан

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что Запад "плевать хотел" на интересы жителей полуострова Крым.

Он указал на то, что крымчане по своей воле решили вернуться в состав России. По мнению Путина, критика такого решения не вяжется с заявлениями Запада о "борьбе за демократию".

- На Западе плевать хотели на крымчан, Россию и на демократию, они решают свои геополитические вопросы, — заявил глава государства.

Ранее Владимир Путин сравнил ценности Запада с мутацией коронавирусной инфекции. В частности, так глава государства высказался о трансгендерах. Он выразил надежду, что у общества России есть "моральная защита" от мнения, что "мужчина и женщина — это одно и тоже". Путин подчеркнул, что на Западе "могут делать, что хотят", Россия же, по его словам, должна перенимать только самые лучшие и "прогрессивные" идеи.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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