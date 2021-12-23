Путин рассказал, как в России помогают детям с диагнозом СМА

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сделал в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, рассказал о работе с детьми с диагнозом СМА.

«Для расширения списка детей с СМА был создан фонд Круг добра. Источником финансирования является повышение НДФЛ, которые получают побольше, чем в среднем по стране», - заявил глава государства, отметив, что в самом начале говорили, что все средства пойдут на лечение тяжелых заболеваний.

Российский лидер отметил, что таким образом будет продлена и жизнь, и качество жизни людей, страдающих этим и другими похожими заболеваниями.

Путин заявил, что на сегодняшний день на порядок больше людей бесплатно получают дорогостоящую медпомощь. «Вчера только с коллегами обсуждал этот вопрос. Распределением денег должны заниматься не госструктуры, а люди, пользующиеся определенной репутацией в обществе. Через портал Госулсуги наверняка можно получить информацию. Через медработников», - уточнил российский лидер.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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