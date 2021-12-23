Автоэксперты перечислили самые неугоняемые машины Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Аналитики онлайн-сервиса «Автотека» назвали самые неугоняемые автомобили. Причина вовсе не в качественной сигнализации, а в том, что угонщики не интересуются данными моделями.

По данным МВД, в 2020 году в России угнали 17 300 автомобилей. Цифра очень внушительная, но она на 8,5% меньше, чем в предшествовавший год.

Раскрыть удалось чуть более 14 тысяч преступлений. В 2021 году число угонов тоже немного сократилось, основная причина, по мнению экспертов, в том, что закрыты границы и сейчас имеются определенные сложности со сбытом похищенных авто на рынках СНГ.

Какие машины угоняют редко:

Lada Kalina,

Kia Picanto,

Nissan Tiida

Nissan Micra,

Renault Symbol,

Hyundai Matrix,

Chevrolet Spark,

Volkswagen Golf

Volkswagen Tiguan,

Toyota Auris,

Mitsubishi Carisma,

Ford Fiesta.

Среди премиальных моделей авто тоже есть лидеры, которых угоняют реже, чем собратьев по нише.

Неугоняемые авто премиум-класса:

Mercedes-Benz A-класса,

BMW 1-й серии,

Audi Q3,

Porsche Panamera 4,

Volvo S40 и XC70,

Land Rover Freelander,

Infiniti QX50,

Lexus IS,

Jaguar F-Pace.

А вот массовые автомобили с минимальным пробегом особенно популярны. Такие машины легче реализовать на черном рынке.

- Часто угоняют машины, которые можно использовать под такси - это Hyundai Solaris и Kia Rio. Российские авто тоже пользуются большой популярностью у угонщиков. В бюджетном сегменте одной из самых популярных является Mazda 3, в более дорогом - Toyota Camry, - комментирует «Известиям» ведущий специалист страхового представительства Finist Владимир Петров.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто предположил, что к началу лета в России пройдет самая острая фаза дефицита авто.

- Соответственно, машины у дилеров появятся и не будет ситуации, когда дилеры накручивали по 20—30% и более на ненужных дилерских опциях, - прокомментировал Rt Моржаретто.

Тем временем в автошколах введут новые упражнения для учеников. Сейчас на площадка отрабатывается шесть маневров, а будет восемь, сообщает Пятый канал.