Путин: Оскорбления в адрес пророка Мухаммеда - это свобода творчества? Я считаю, что нет

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин высказался о свободе творчества, которая, по мнению главы государства, не должна переходить некоторые границы. Об этом российский лидер заявил в четверг, 23 декабря, в ходе большой пресс-конференции.

"Размещение Гитлера на сайте "Бессмертного полка" это свобода творчества? [...] Вот оскорбления в адрес пророка Мухаммеда — свобода творчества? Я считаю, что нет", - заявил Путин.

Президент призвал задуматься о том, чтобы обеспечить свободу в целом, так как без нее "нас ждет печальное будущее". Но нельзя, чтобы эта свобода вступала в противоречие с целями страны и сталкивалась со свободой другого человека.

"Это вызывает к жизни другие, более острые экстремистские проявления. Вот взяли, зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Зачем же этого допускать?", - сказал Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции сравнил ценности Запада с мутацией коронавирусной инфекции. В частности, глава государства высказался о трансгендерах.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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