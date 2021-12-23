Путин: Я давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором ФСБ

Путин признался, что ему не хватает общения с близкими в пандемию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, прокомментировал вопрос о нехватке общения с глазу на глаз в период пандемии коронавирусной инфекции.

Российский лидер признался, что ему не хватает общения с близкими в пандемию, а также заявил.

«Разница в три метра не играет существенной роли. Мы с вами сейчас на более дальней дистанции и то свободно разговариваем. Разницы практически не ощущается. Плюс к этому - общение через средства связи... Работа налажена должны образом. Общения с друзьями и коллегами, конечно, не хватает, как и любому другому человеку», - заявил российский лидер, отметив, перестал за кем-либо следить, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что какую-то часть людей из президентской администрации стараются переводить на дистанционную работу, отметив, что сотрудники администрации президента и их родственники также умирают от коронавирусной инфекции.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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