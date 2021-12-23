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Политика23 декабря 2021 13:30

Песков заявил, что до вопросов СМИ-иноагентов на пресс-конференции Путина не дошла очередь

СМИ-иноагенты будут иметь право задать вопрос российскому лидеру
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после окончания пресс-конференции президента России Владимира Путина объяснил, почему представители СМИ-«иноагентов» не смогли задать вопросы главе государства.

Представитель Кремля заявил, что до журналистов СМИ-«иноагентов» «не дошла очередь».

Напомним, ранее Песков сообщил, что СМИ-иноагенты будут иметь право задать вопрос российскому лидеру на большой пресс-конференции, отметив, что статус иностранного агента для издания не является запретительным, и не запрещает работу СМИ.

«СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги живут. Не нужно преувеличить и искать нюансы, их нет. Такие же СМИ, так же участвуют в пресс-конференции, будут иметь право задать свой вопрос главе государства», - заявил тогда пресс-секретарь российского лидера.