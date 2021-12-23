Поклонская показала видео попытки нападения украинца на её дом в Крыму

Наталья Поклонская Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская показала видео, как в ее дом в Крыму попытался пробраться украинец.

Видео дипломат опубликовала в своем Telegram-канале, отметив, что в доме, кроме неё и её дочери, никого не было, а попытавшиеся проникнуть внутрь мужчина стучал во все двери. «Малоприятное ощущение», - призналась она.

«Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри», - сообщила Поклонская.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина перелезает через забор и подходит к дому.

«Моего "гостя" отправили обратно на Украину», - добавила Поклонская.

Напомним, ранее Суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской по подозрению в госизмене. Незадолго до этого, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пригрозил российскому послу «правосудием» со стороны украинских силовиков.