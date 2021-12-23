Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 декабря 2021 13:48

Поклонская показала видео попытки нападения украинца на её дом в Крыму

Она рассказала, что мужчина стучал во все двери
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская показала видео, как в ее дом в Крыму попытался пробраться украинец.

Видео дипломат опубликовала в своем Telegram-канале, отметив, что в доме, кроме неё и её дочери, никого не было, а попытавшиеся проникнуть внутрь мужчина стучал во все двери. «Малоприятное ощущение», - призналась она.

«Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри», - сообщила Поклонская.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина перелезает через забор и подходит к дому.

«Моего "гостя" отправили обратно на Украину», - добавила Поклонская.

Напомним, ранее Суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской по подозрению в госизмене. Незадолго до этого, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пригрозил российскому послу «правосудием» со стороны украинских силовиков.