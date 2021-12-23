Российский препарат от коронавируса «Мир-19» предназначен для людей от 18 до 65 лет

Препарат от коронавируса «Мир-19» предназначен для людей от 18 до 65 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно инструкции российского препарата от коронавирусной инфекции «Мир-19», он предназначен для людей в возрасте от 18 до 65 лет.

- Показание к применению: лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, — говорится в тексте инструкции.

Там же указано, что препарат применяется при помощи мэш-ингалятора и только в условиях стационара. Его необходимо принимать два раза в день с перерывами в 7-8 часов. Полный курс лечения «Миром-19» составляет 14 дней.

Препарат противопоказан при беременности или грудном вскармливании, а также людям с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрировано 25 667 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 3062. Второе место по количеству заболевших занимает Санкт-Петербург с показателем 2198. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 959 инфицированных за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки полностью выздоровели 41 645 человек, а также зарегистрировали 1 002 летальных исхода.