В Раде предупредили о возможном разделе Украины между тремя странами Фото: REUTERS

Венгрия, Польша и Румыния имеют к Украине территориальные претензии, что может обернуться для Киева разделом страны, заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Польский, румынский и венгерский реваншизмы никуда не делись. Им на руку играет как слабость украинского государства с одной стороны, так и попытки ревизионировать историю, происходящие в Украине в последние семь лет. Эти попытки не дают никакого другого эффекта, кроме того, что ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины», – цитирует парламентария Ukranews.

Такая ситуация, отметил он, может быть использована властями Польши, Венгрии и Румынии, которые раздают свои паспорта гражданам Украины. Подогреть напряжение может сепаратизм в западных областях республики, вероятность возникновения которого велика, считает депутат.

Вместе с тем Бужанский заявил, что в стране нарушаются права национальных меньшинств, о чем можно судить по законам о языке, об образовании, телевидении и радиовещании. Он назвал такую политику украинских властей дискриминационной и противоречащей европейским нормам и правилам.