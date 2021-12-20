В день 80-летия освобождения Волоколамска открыли бюсты советским военачальникам

20 декабря в день 80-летия освобождения Волоколамска увековечили и отдали дань памяти освободителям города. Фото: предоставлено организаторами

20 декабря в день 80-летия освобождения Волоколамска увековечили и отдали дань памяти освободителям города. В этот день торжественно открыли бюсты трём Советским военачальникам:

- генерал-майору 331-й стрелковой дивизии Королю Фёдору Петровичу,

- командиру роты 1-й гвардейской танковой бригады Лавриненко Дмитрию Фёдоровичу,

- командующему в 1941 году 16-й армией, Маршалу Советского Союза Рокоссовскому Константину Константиновичу.

В городе прошли памятные мероприятия. Фото: предоставлено организаторами

Бюсты поставили в рамках проекта «Аллея героев». В память о защитниках города прозвучал оружейный залп, который дали сотрудники Росгвардии. Также над мемориалом павшим волоколамцам сказали слова поминальных молитв от представителей православного и мусульманского духовенства. Мероприятие завершили ярким фейерверком и концертом.

Мероприятие завершили ярким фейерверком и концертом. Фото: предоставлено организаторами