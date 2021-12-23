CNN: Индонезия отказалась закупать у России истребители Су-35

Индонезия отказалась закупать у России истребители Су-35 Фото: Минобороны РФ

Индонезия передумала закупать российские истребители Су-35, так как у страны не хватает средств, сообщил начальник штаба индонезийских Военно-воздушных сил Фаджар Прасетьо.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены отказаться от планов по покупке истребителей Су-35, потому что развитие военной мощи зависит от бюджетных средств», – цитирует Прасетьо CNN Indonesia.

Вместе с тем правительство республики не исключает покупку американских истребителей Boeing F-15 EX или французских Rafale.

Как писал сайт kp.ru, Россия и Индонезия подписали контракт на 11 российских истребителей Су-35 в феврале 2018 года. Позже появилась информация о том, что поставки истребителей в Индонезию откладываются из-за санкций Соединенных Штатов. В Джакарте Джакарта заявляли, что даже не рассматривают вариант отмены сделки с Россией по закупке истребителей Су-35.