Турецкая лира 23 декабря 2021 укрепилась на 10% после рекордного падения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 23 декабря, национальная валюта Турции укрепилась на 10% после рекордного падения.

Как свидетельствуют данные торгов, доллар подешевел до 10,84 турецкой лиры за единицу американской валюты с уровня предыдущего закрытия в 12,04 лиры за доллар. По отношению к евро национальная валюта Турции торгуется на отметки 12,43 лир за европейскую валюту.

Напомним, с начала этого года турецкая лира подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений стоимости национальной турецкой валюты за последние годы. В январе текущего года за один доллар давали около 7,3 турецкой лиры.

Как писал сайт kp.ru, национальная валюта Турции начала расти в минувший вторник, 21 декабря. Курс лиры вырос почти в полтора раза после антирекорда, зарегистрированного днем ранее, когда за один доллар давали 18,4 лиры.