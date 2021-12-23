Глава "Нафтогаза" пригрозил "вечными" санкциями против "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Киев делает все для того, чтобы над европейскими партнерами «Газпрома» висела угроза американских санкций из-за проекта газопровода «Северный поток - 2». Такое заявление сделал глава «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.

«Мы проводим постоянную работу, касательно возможности наложения санкций на "Северный поток-2". Чтобы эта угроза постоянно висела над проектом этим», - заявил глава «Нафтогаза», отметив, что газопровод могут вообще не запустить из-за американских санкций.

Кроме того, Витренко назвал заслугой Украины то, что «Северный поток - 2» на сегодняшний день не ввели в эксплуатацию, указав на то, что это произошло благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами.

Напомним, ранее глава «Нафтогаза» говорил о том, как Киев планирует помешать запуску «Северного потока - 2», отметив, что Украина разработала план юридических шагов, а накануне Витренко предположил, что газопровод вообще не запустят, посоветовав Москве «полностью» изменить свои подходы.