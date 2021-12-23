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Общество23 декабря 2021 14:46

Верховный суд РФ подготовил законопроект о внесудебном взыскании налоговой задолженности с физлиц

Он будет касаться россиян, которые не являются индивидуальными предпринимателями
Наталья СМИРНОВА
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Законопроект позволит снизить нагрузку на мировых судей

Законопроект позволит снизить нагрузку на мировых судей

Фото: Иван ВИСЛОВ

Верховный суд РФ подготовил законопроект о внесудебном взыскании налоговой задолженности с физических лиц. Он будет касаться россиян, которые не являются индивидуальными предпринимателями.

Прописанная в законопроекте процедура будет аналогичной предусмотренной в настоящее время в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По ней должник имеет право в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменные возражения, при поступлении которых взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке.

Предполагается, что новый законопроект позволит снизить нагрузку на мировых судей в части рассмотрения дел о взыскании налоговых платежей, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит Верховному суду обобщить практику по делам о превышении самообороны. В случае необходимости президенту должны быть представлены предложения по совершенствованию действующих норм.